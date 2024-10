Alla Scala il Ring 'ambientalista' firmato McVicar

Dopo dieci anni, torna alla Scala la tetralogia di Richard Wagner dell'Anello del Nibelungo, affidata alla regia del David McVicar e - dopo il forfait di Christian Thielemann - a un duo di bacchette: Simone Young e Alexander Soddy.

Per ora a loro è stato affidato ufficialmente solo L'oro del Reno, che debutterà il 28 ottobre (Young dirigerà le prime tre opere, Soddy le rimanenti tre), ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'annuncio che continueranno anche con Sigfrido, Valchiria fino alla conclusione (nella stagione 2026/2027) con il Crepuscolo degli dei.

Questo primo capitolo è pensato come una "tabula rasa", ha spiegato Mc Vicar, che man mano si arricchirà nel proseguo del Ring, a partire dalle scene astratte create dallo stesso regista con Hannah Postlethwaite, e dai costumi magici di Emma Kingsbury.

D'altronde Wagner ha pensato ai quattro titoli ciascuno con una propria identità (e un proprio linguaggio nel libretto e nella partitura) ma nelle loro differenze li ha organizzati come un unico arco di eventi, in cui L'oro del Reno, ha spiegato Sir McVicar, è la commedia ("una commedia barocca") da cui scaturisce la tragedia. E' il mito originale o, volendo, il peccato originale, un mito moderno "quello del capitale, del valore che si dà all'oro, ancora oggi: basta pensare alle riserve auree e ai nostri Paesi dominati dall'accumulo di soldi". Da qui Sigfrido, con ancora elementi ancora di commedia, e la cupezza di Valchiria fino all'epilogo tragico del Crepuscolo degli dei, che mostra il tragico "fato dell'umanità".

"La cosa affascinante della tetralogia - ha spiegato alla presentazione dell'Oro del Reno McVicar, che ha firmato diversi iconici Ring - è che i suoi significati cambiano ogni volta, in base a come cambiano le cose nella nostra vita e intorno a noi".

E la situazione attuale, con i danni che abbiamo fatto all'ambiente, al pianeta, al clima, entra in questo nuovo progetto, seppure, ha sottolineato il regista, non in maniera "didattica" anche se sempre più forte man mano che si prosegue nelle opere.

"Wagner - ha aggiunto - ci mostra in un orribile specchio la nostra verità. Ci mostra il sistema in cui anche noi ci troviamo e da cui non potremo uscire se non con la Gotterdammerung" una "traiettoria catastrofica" dovuta a come, pensando allo sviluppo economico. abbiamo trattato "l'ambiente, il pianeta il clima: per noi è troppo tardi". Pensando a un unico progetto in quattro parti, anche i cantanti sono stati coinvolti per rimanere lungo l'intero ciclo a partire dalla star wagneriana Micheal Volle come Wotan, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (Mime), Okka von der Damerau (Fricka), Fasolt (Jongmin Park) e Alberich (Olafur Sigurdarson).

Young sta lavorando con l'orchestra della Scala per ricreare il suono della buca di Bayreuth (dove quest'estate ha diretto il Ring) "un suono sostenuto ma trasparente" ha raccontato. "Questo - ha concluso Volle - è l'inizio di un viaggio molto interessante". Prima del debutto, il 25 ottobre, alle 15 alla Scala è stato organizzato l'incontro di studio 'Il Ring alla Scala' con un dialogo fra David McVicar e Raffaele Mellace mentre l'opera il 3 novembre sarà trasmessa in diretta su LaScalaTv.



