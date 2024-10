Si frattura tibia per fuggire alla polizia, identificato

Si è fratturato la tibia buttandosi su una tettoia per scappare a un controllo della polizia a Milano, e ha poi cercato di fuggire anche con la gamba rotta: il giovane, un marocchino di 19 anni, irregolare e con precedenti, è stato poi solo identificato, come altri due connazionali che condividono con lui un appartamento in via Enrico Martini, zona Corvetto, perquisito ieri dagli agenti del commissariato Mecenate.

E' stato arrestato, invece, il coinquilino che - fermato per un controllo in via Gabriele Rosa - è risultato custodire in casa 65 grammi di hashish. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento, dove vivono in 4, tutti irregolari e con precedenti, il più giovane ha cercato di fuggire, buttandosi su una tettoia sottostante. Fermato, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Policlinico in codice giallo e identificato, come gli altri presenti nell'appartamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA