Eventi e laboratori a Petsfestival, oltre 200 gli espositori

Si è conclusa a CremonaFiere l'undicesima edizione di Petsfestival, l'evento all-pet più grande d'Italia con 25.000 mq espositivi, oltre 200 espositori, più di 60 eventi in due giorni tra cui: laboratori didattici, concorsi ed esposizioni internazionali, presentazioni, spettacoli e approfondimenti realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di settore.

"I diversi settori espositivi di Petsfestival - spiega Massimo De Bellis, direttore generale di CremonaFiere - offrono una visione reale e dettagliata del mondo pet: dalle specie più rappresentative a quelle meno conosciute, passando per prodotti, servizi e innovazioni attinenti e coinvolgendo esperti e professionisti che possono trasmettere al pubblico la corretta visione e conoscenza del settore".

Tantissime le specie in esposizione: 330 gatti, oltre 250 conigli, più di 200 colombi ornamentali, oltre 600 cani, pesci d'acqua dolce e pesci tropicali, uccelli rapaci, animali esotici, roditori, asinelli, cavalli, piante e fiori di vario tipo. Nell'ampio repertorio espositivo di Petsfestival sono stati presentati anche i più innovativi prodotti e servizi per il mondo pet, rappresentati da esperti e professionisti di settore.

Diversi gli appuntamenti in programma, tra i concorsi: la seconda edizione dell'International Shrimp Contest, il concorso internazionale di caridine giunto oggi alla fase conclusiva con le premiazioni; l'esposizione felina mondiale WCF World Cat Show, Cunitaly campionato interregionale di conigli, il campionato regionale di colombi ornamentali, l'esposizione canina nazionale di Cremona, il raduno Australian & Mas organizzato dal Gruppo Cinofilo Cremonese e il primo Groomer Professional Contest, il concorso di toelettatura che ha visto sfidarsi sette toelettatori professionisti provenienti da tutta Italia giudicati da Federica Villicich Jupither e Denys Lorrain, che hanno eletto i vincitori di questa edizione: al primo posto Mirea Reddavide da Cremona, con il barbone nano Coco; al secondo posto Fabio D'Amato da Napoli, con il juck russel Fonzie; al terzo posto Marina Melissa Minurri da Lecco con il barbone nano Emma.

E ancora momenti di approfondimento e confronto con esperti, come la tavola rotonda sulle fake news in tema naturale che ha visto la partecipazione di Andrea Bonifazi, ricercatore scientifico e scrittore, la conferenza sulla gestione economica del fine vita animale, i laboratori didattici interattivi per i bambini: dalla conoscenza dei pesci, alla creazione di un acquario, passando per la conoscenza di animali esotici e l'avvicinamento agli uccelli rapaci.



