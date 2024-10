Scontro tra due auto nella notte, morto 18enne nel Varesotto

Un giovane di 18 anni residente in provincia di Como è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di oggi in via Costa del Re a Tradate (Varese). Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine.

Secondo i primi accertamenti la vittima era alla guida di una delle due auto. I carabinieri della compagnia di Saronno sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro. Il 118 ha inviato sul posto tutti i mezzi disponibili con ambulanze, automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Como.

Per il 18enne comasco non c'è stato nulla da fare, è morto subito dopo il trasporto all'ospedale di Circolo di Varese.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche un giovane di 25 anni, un altro ragazzo di 18 anni e una ragazza di 21 anni rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto e estratta dai vigili fuoco che hanno utilizzato cesoie pneumatiche per tagliare le lamiere accartocciate. Nessuno dei tre è in pericolo di vita.



