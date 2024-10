Scontro auto-camion sul ponte del Ticino, bloccati i treni

A causa di un incidente stradale in cui questa mattina sono rimasti coinvolte due auto e un tir sul ponte sopra il Ticino a Vigevano, nel Pavese, sulla strada provinciale, è bloccata dalle 11 di questa mattina alle 11 la circolazione dei treni sulla linea Milano Mortara Alessandria fra le stazioni di Vigevano e Abbiategrasso.

L'incidente è avvenuto prima delle 8. Sul posto sono intervenuti sanitari (anche con l'elisoccorso), polizia locale e i vigili del fuoco. Proprio per agevolare le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, considerando che il tir è alimentato a gas liquido, è stato deciso di fermare anche la circolazione dei treni che passano sullo stesso ponte. Tre i feriti, nessuno apparentemente in gravi condizioni.



