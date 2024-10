Nel Pavese chiuso il ponte di barche di Bereguardo

La Provincia di Pavia ha deciso questa mattina di chiudere al traffico sino a lunedì il ponte di barche sul Ticino: una misura presa a scopo precauzionale in attesa del passaggio della piena dello stesso Ticino e del Po, i cui livelli si sono innalzati in seguito alle piogge degli ultimi giorni.

"In seguito alla nota della Regione Lombardia, Direzione Protezione Civile, che invita gli enti territoriali a monitorare attentamente le condizioni meteorologiche e idrogeologiche, è stata disposta la chiusura totale al transito veicolare del ponte di barche sul fiume Ticino, tra i comuni di Bereguardo e Zerbolò - si legge nella nota della Provincia -. Il provvedimento si rende necessario a partire dalle 11 di sabato 19 ottobre 2024 fino alle 12 di lunedì 21 ottobre 2024, a scopo preventivo, a causa delle previsioni di piena 'morbida' del fiume Po, che potrebbero interessare anche il Ticino. Il ponte, situato sulla Strada Provinciale 185, rappresenta una struttura delicata e vulnerabile in situazioni di innalzamento del livello delle acque, motivo per cui le autorità hanno deciso di chiuderlo per garantire la sicurezza pubblica. Si raccomanda ai cittadini e agli utenti di prestare attenzione agli aggiornamenti e di utilizzare percorsi alternativi per la durata della chiusura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA