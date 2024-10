Longhi per altri quattro anni direttore del Piccolo Teatro

Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha firmato il decreto con cui viene prorogato il contratto a Claudio Longhi come direttore del Piccolo teatro di Milano per quattro anni a partire dal primo dicembre prossimo.

Giuli ha quindi recepito la proposta unanime arrivata dal consiglio di amministrazione il 27 settembre. Sempre a partire dal primo dicembre, come ha deliberato il cda, assumerà il ruolo di Direttore Generale Delegato agli affari tecnico amministrativi Lanfranco Li Cauli, attuale direttore marketing della Scala, che al Piccolo ha già lavorato dal 1998 al 2015.





