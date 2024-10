Aggressione al Pronto Soccorso nel Varesotto,feriti 2 infermieri

Due infermieri del Pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate sono stati aggrediti da un paziente arrivato in stato di forte agitazione intorno alle 5 di stamani. L'uomo, 36 anni, la cui posizione è ora al vaglio della struttura sanitaria, urlava in mezzo agli altri pazienti cercando di scendere dalla barella. I due infermieri sono accorsi per calmarlo e, a quel punto, il 36enne ha dato in escandescenza iniziando ad insultare i due operatori prendendoli poi a calci e pugni.

Solo l'arrivo di un addetto alla sicurezza è riuscito a normalizzare la situazione contenendo l'uomo. I due infermieri sono dovuto ricorrere alle cure sanitarie in seguito alle lesioni riportate (la prognosi è per fortuna contenuta entro pochi giorni). L'aggressione riporta all'attenzione il tema della sicurezza per gli operatori dei Pronto soccorso con aggressioni, come più volte denunciato dai sindacati di categoria, in aumento in tutte le strutture italiane.



