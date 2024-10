Torna dopo 10 anni il musical Aladin, Laudadio è il genio

Torna in scena, a dieci anni dal debutto, Aladin, il musical scritto da Stefano D'Orazione, con le musiche degli altri membri dei Pooh Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.

Il debutto del nuovo allestimento della Compagnia dell'ORA- con la regia di Luca Cattaneo, le coreografie di Ilenia De Rosa, la direzione musicale di Enrico Galimberti e scenografie con tecniche di luce su disegno di Mattia Paitoni e Mattia Osello - sarà domenica 20 ottobre alle 17 al teatro Manzoni di Monza, inizio di una tournée che terminerà il 17 e 18 maggio al teatro Nazionale di Milano.

Questa volta a vestire i panni del genio sarà Max Laudadio che sfrutterà gli effetti speciali affidati al Mago Casanova mentre Eugenio Grandi sarà ALadin, Angela Ranica Jasmin, Alessandro Gaglio Jafar), Alessandro Casaletto Jago, Federico Della Sala Abu, Sofia Radicioni Shadia e Lorenzo Pozzaglia il sultano.

Aladin - il musical sostiene l'associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, che combatte l'abbandono minorile e si impegna l'adozione internazionale, l'affido familiare, progetti di emergenza e servizi di accoglienza in Italia per bambini, adolescenti, mamme e famiglie in difficoltà.



