Rozzano Calcio in campo con le cuffie per ricordare Manuel

Per ricordare Manuel Mastrapasqua e per esprimere vicinanza ai suoi familiari, i capitani di tutte le squadre del Rozzano Calcio SSD, sabato 19 e domenica 20 ottobre, entreranno in campo indossando delle cuffie prima del fischio di inizio delle partite. Cuffie simili a quelle costate la vita a Manuel, il 31enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Rozzano, accoltellato da Daniele Rezza proprio per rapinargli delle cuffie wireless di poco valore.

"Siamo tutti rimasti impressionati e sconvolti dal brutale omicidio di Manuel Mastrapasqua - spiega Rozzano Calcio SSD in una nota - e con questa iniziativa vogliamo dire no alla violenza e dare un segnale di speranza ai nostri ragazzi e ragazze e a tutto il territorio. Un piccolo gesto con un grande significato".

La società invita tutti, anche accompagnatori e tifosi, a indossare a loro volta un paio di cuffie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA