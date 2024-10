Milan: Fonseca, non chiudo gli occhi davanti ai problemi

"Io non chiudo gli occhi davanti a un problema. Lo affrontiamo, occhi negli occhi. Ed è quanto ho fatto col problema che abbiamo avuto a Firenze, dove non abbiamo avuto la cattiveria, la voglia di correre più della Fiorentina.

Questo è tutto nella testa": lo dice il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, alla vigilia del match contro l'Udinese. "Possiamo lavorare su tutto, ma quello che per me è stato importante vedere - prosegue l'allenatore rossonero - è che non abbiamo avuto aggressività. E questo non è tattica. Dobbiamo correre più degli altri e non l'abbiamo fatto".

Non sono state settimane semplici per Fonseca, spesso criticato poi esaltato dopo il derby e infine giudicato negativamente per la gestione della squadra. "Se mi sto divertendo? Mi piacerebbe farlo di più. Essere allenatore - racconta - non solo qui, non è una cosa molto divertente.

Abbiamo momenti. Penso che a questo livello è difficile essere sempre con il sorriso in faccia. Non è facile. Ma so una cosa: porto sempre la mia passione tutti i giorni. Non cambierei il mio lavoro per nessun altro".



