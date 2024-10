Fino a domenica, la sbrisolona è il sogno dolce di Mantova

Mantova, città d'arte e di storia, ma anche di cibo e dolci, a partire da quello simbolo, la torta sbrisolona a cui è dedicato un fine settimana che entra ormai nel vivo: in ogni angolo del centro storico, i visitatori hanno potuto gustare diverse interpretazioni di questo dolce, da quelle più classiche a quelle più creative, realizzate dai migliori pasticceri della zona.

Non mancano i nomi e i volti noti, da Antonio Santini che ha condiviso con il pubblico i segreti del successo di Dal Pescatore a Silvana Ferrari, con la sua passione per i prodotti locali, ha raccontato l'esperienza de Il Bersagliere, insegna che ha fatto la storia della cucina mantovana. E ancora, Vera e Giorgio Bini, Carlo e Romano Tamani, e Tano Martini e il gastronomo Edoardo Raspelli.

Fino a domenica, al centro della scena 40 produttori dolciari, dai dolci mantovani, ai lombardi, alle produzioni famose in tutta Italia ma anche un focus sul cioccolato artigianale. Anche quest'anno non mancherà un ricco palinsesto di eventi, degustazioni e showcooking, oltre all'assaggio della maxi sbrisolona realizzata da Bottoli di 16mq su cui è dato compito al maestro cioccolatiere Mirko della Vecchia di realizzare lo stemma della città dei Gonzaga. A promuovere l'evento (in centro storico) è Confcommercio Mantova con il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova e l'organizzazione di SGP Grandi Eventi.



