Anche quest'anno la Torre Mediaset si tinge di rosa

Anche quest'anno la Torre Mediaset, uno dei simboli più riconoscibili del quartier generale del Gruppo a Cologno Monzese, si tinge di rosa. E' il modo più visibile - per chi percorre strade e tangenziali del Nord-Est di Milano - con cui da domenica 20 ottobre Mediaset aderisce al "Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno".

Per il sesto anno consecutivo, l'imponente torre di trasmissione alta 98 metri cambierà colore, trasformandosi nel simbolo dell'impegno di Mediaset per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta al carcinoma mammario. In più, nella settimana dal 20 al 27 ottobre 2024, prenderà il via una campagna di comunicazione multimediale, arricchita dalle illustrazioni dell'artista Stefano Rossetti, che interesserà le reti televisive e radiofoniche nonché i portali web e tutte le attività digital del Gruppo. Un'occasione, sottolinea Mediast, per ricordare a tutte le donne l'importanza vitale della diagnosi precoce invitandole a prendersi cura della propria salute con consapevolezza e serenità. "Mediaset ha a cuore il futuro", con la campagna istituzionale "La prevenzione è un gesto d'amore", mira ad abbattere con empatia le barriere psicologiche che frenano le donne dal fare prevenzione, trasmettendo fiducia e parlando di amore per se stesse. Il carcinoma della mammella è il tumore femminile più diffuso in Italia e la prevenzione, assieme ai progressi ottenuti nella ricerca, hanno un ruolo essenziale nella riduzione della mortalità (tra il 2007 e il 2019 sono stati evitati oltre 10.000 decessi). Nonostante questo, ancora troppe donne decidono di non sottoporsi a visite specialistiche o di aderire ai programmi di screening a causa di aspetti emotivi legati, tra gli altri, al disagio fisico e all'ansia dei risultati. La campagna sarà visibile sui canali del Gruppo, online sulle nostre pagine, in radio e sul sito web dedicato ww.mediasethaacuoreilfuturo.it.





