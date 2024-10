Torna Gialappashow, con le parodie di Sinner e De Martino

Confermato il cast comico, con le interpretazioni e le situazioni più iconiche, non mancano gli inediti per la quarta edizione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, prodotto da Banijay Italia, in onda dal 21 ottobre ogni lunedì alle ore 21.30, su Tv8.

"Sia nelle intenzioni iniziali che nella realtà dei risultati è diventato il programma fortemente identitario per Tv8" ha detto Antonella D'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia e Presidente di Vision Distribution, presentando oggi lo show. Ci sarà un Bruno Vespa imitato da Ubaldo Pantani mentre Gigi sarà un novello Stefano De Martino. Pantani è anche il protagonista della nuova serie Case che non ti puoi permettere a prima vista. Entrano a far parte della band due new entry: Herbert Ballerina, e Giovanni Vernia che vestirà i panni di Jannik Sinner e Fabrizio Corona.

Padrone di casa e complice della Gialappa's resta il Mago Forest. Al suo fianco nella prima puntata, Laura Pausini, che con grande autoironia si destreggerà tra Forest e i Gialappi, e si cimenterà in un duetto con Annalaisa (Brenda Lodigiani) e canterà con i Neri per casi, che accompagnano le performance degli ospiti di ogni settimana. Tra le altre novità Alessandro Betti aka Fachiro Tandoori lancia la Apanè Dance, e si cimenta nella nuovissima interpretazione di Bob Sinclair; Toni Bonji entra nel personaggio di Fortunato Scavo e Stefano Rapone e in quello di Arborio Corbellini oltre a proporre il documentario Tutta la verità che non cielo dicono con special guest Peter Gomez.

Gialappashow, 8 puntate, va in onda anche in simulcast su Sky e in streaming su Now.



