Tenta di rapinare un bar forzando la saracinesca, il titolare lo sorprende e lo uccide

Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da taglio stamani intorno alle 5 a Milano, in via Giovanni da Cermenate: è un italiano di 37 anni che, secondo le prime informazioni, aveva cercato di compiere una rapina in un bar il cui titolare, cinese, ha reagito ferendolo mortalmente con delle forbici.

I primi accertamenti sulla morte di un 37enne con precedenti, che ha provato a rapinare il bar escluderebbero un'azione per legittima difesa. Il titolare del pubblico esercizio sarà a breve interrogato dal pm di turno in Questura. Dopo l'interrogatorio e la prima ricostruzione della dinamica, la Procura deciderà quale provvedimento assumere nei suoi confronti. Al momento, pare improbabile la legittima difesa, ma gli inquirenti prima di prendere decisioni interrogheranno il titolare del bar, oltre a raccogliere testimonianze utili.

Fuori dal locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore aveva cercato di portare via.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA