Medico no vax radiato dall'Ordine a Cremona

Sottoposto a procedimento disciplinare per le sue posizioni no vax, mai nascoste nemmeno nel periodo più buio della pandemia, Tiziano Talamazzi, 70enne odontoiatra cremonese con specializzazione in ematologia clinica, è stato radiato dall'Ordine dei medici.

La decisione è stata presa ieri sera: il professionista si è presentato con i suoi tre avvocati davanti alla Commissione che, dopo una lunga discussione e la riunione in camera di consiglio, ha emesso il provvedimento più drastico.

Il medico no-vax, del quale si erano occupati i media locali e la trasmissione Le Iene dando conto della sua convinzione sul vaccino anti Covid, da lui definito "veleno", ha preferito non rilasciare alcun commento. Di sicuro, presenterà ricorso.





