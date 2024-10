In due, alle 21 e 30 di ieri, alla fermata della metro di Bisceglie a Milano hanno mimato un combattimento con armi lunghe per realizzare un video ed eventualmente postarlo ma i passeggeri, allarmati, hanno chiamato i carabinieri.

Due ragazzi di 20 e 18 anni sono stati quindi sorpresi mentre imbracciavano armi simili a quelle per il soft point senza tappo rosso e sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.



