Eurolega: EA7 Milano-Zalgiris Kaunas 82-85

L'EA7 Milano fa harakiri. Avanti di 27 lunghezze al 26' (60-33) e di 18 al 30', l'Olimpia crolla in maniera inspiegabile e verticale, perdendo contro lo Zalgiris Kaunas (82-85), secondo ko in 48 ore dopo la batosta del Pireo.

Prosegue dunque la maledizione lituana: è il decimo successo consecutivo del club oggi allenato da Andrea Trinchieri contro squadre italiane, cinque contro Milano.

E pensare che per due quarti abbondanti l'Olimpia offre la prova più convincente della stagione: Bolmaro (12) in regia, Mirotic (17 e 11 rimbalzi), Shields (14) e LeDay (13) a finalizzare. Poi il black-out improvviso. Il folletto Francisco diventa imprendibile nell'ultimo quarto (12 sui 17 totali) e le certezze di Milano si sgretolano, concedendo 50 punti negli ultimi 15'. Il finale è rocambolesco, con Messina che si infuria con gli arbitri per qualche fischio contestato: lo Zalgiris pareggia a quota 81 e sorpassa con due liberi di Butkevicious a 34'' dalla sirena. Bolmaro fa 1/2 in lunetta mentre Mirotic sbaglia il tap-in del contro-sorpasso e Giedratis (top scorer con 21) firma il +3: la tripla di Brooks è corta e lo Zalgiris completa il miracolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA