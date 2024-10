Attacchi hacker alla sanità, Lombardia rafforza la sicurezza

Di fronte al crescente numero di attacchi hacker rivolti alle strutture ospedaliere e sanitarie, Regione Lombardia negli ultimi mesi ha rafforzato l'attività di sicurezza. "La crescente digitalizzazione della sanità lombarda, un ambito in cui la Regione è leader a livello nazionale, impone un continuo miglioramento delle misure di sicurezza informatica" ha spiegato il governatore Attilio Fontana durante il convegno 'La minaccia cibernetica al settore sanitario' a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

"Abbiamo avviato iniziative di consolidamento delle infrastrutture presso datacenter centralizzati e collaboriamo con una task force di esperti del centro di competenza di CyberSecurity della nostra società in-house Aria Spa. La tutela dei dati sanitari va ben oltre la protezione di semplici informazioni, poiché in gioco ci sono le vite delle persone" ha aggiunto Fontana, ringraziando l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per "il tempestivo intervento" in supporto della Asst Rhodense durante l'estate, quando tre presidi ospedalieri lombardi sono stati colpiti da un attacco informatico. "Grazie alla loro assistenza - ha commentato - siamo stati in grado di ripristinare rapidamente i servizi e prevenire danni maggiori".

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha ricordato le azioni intraprese per la cyber security, con la Dg Welfare che ha emanato una procedura operativa di emergenza che coinvolge tutti gli enti sanitari regionali.

"Parallelamente - ha concluso Bertolaso - stiamo implementando il progetto del Cup unico regionale. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un accesso più veloce e sicuro ai servizi sanitari. Anche sul Cup stiamo lavorando intensamente per rafforzare le difese contro le minacce cibernetiche e assicurare la sicurezza dei dati sensibili. In questo momento stiamo effettuando i test di sicurezza sui quali intendiamo confrontarci anche con Acn (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ndr)".



