Università: a Brescia il 'Patto per il Futuro' con Jeffrey Sachs

L'Università degli Studi di Brescia ha ospitato la presentazione ufficiale, con Jeffrey Sachs, del Patto per il Futuro, il documento che integra il percorso dell'Agenda 2030 dell'Onu. Sachs è intervenuto oggi nell'ambito del seminario 'Una nuova visione per il futuro: oltre l'Agenda 2030', nell'aula Falcone Borsellino di Palazzo delle Mercanzie.

L'incontro ha fatto seguito al pre-summit sul "Patto per il futuro" organizzato dalla rete delle Nazioni Unite Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN) in settembre a New York al quale l'Università degli Studi di Brescia ha partecipato in qualità di co-hosting institution della rete Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Italia.

Economista di fama mondiale, esperto in materia di sviluppo sostenibile e Senior Advisor dell'Onu, il professor Sachs è laureato ad honorem all'Università degli Studi di Brescia in Management - Green Economy and Sustainability.

L'evento, che ha offerto un esame più approfondito sul tema dell'educazione globale, si è aperto con i saluti del Rettore Francesco Castelli.

"Il Patto, frutto di nove mesi di negoziati e di ampie consultazioni - ricorda l'ateneo - rappresenta il più ampio accordo internazionale degli ultimi anni, finalizzato a garantire il funzionamento delle istituzioni internazionali in un mondo che è cambiato drasticamente da quando sono state create".

"Un invito - lo ha definito il professor Sachs - a un intenso brainstorming globale su come rendere il nostro mondo profondamente interconnesso adatto allo sviluppo sostenibile nel XXI secolo, una grande sfida che dovrebbe essere accolta e sostenuta da persone di tutto il mondo".



