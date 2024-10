La pdl cosiddetta Salva Milano non approderà in Aula alla Camera lunedì prossimo, 21 ottobre, ma nel mese successivo. Lo ha annunciato in aula a fine seduta il vicepresidente Sergio Costa. La richiesta di un rinvio, ha spiegato Costa, è arrivata dal presidente della Commissione Ambiente che sta esaminando il testo di iniziativa parlamentare.



