Presidio Cub in centro a Milano contro il ddl Sicurezza

Protesta, in serata, contro il ddl Sicurezza in centro a Milano: Cub, SialCobas e centro sociale Vittoria hanno attuato un presidio dalle 18 in piazza San Babila con striscioni e bandiere: diversi tra manifestanti e sindacalisti si sono alternati al microfono. All'iniziativa è presente Walter Montagnoli, segretario nazionale della Confederazione unitaria di base.

"Riteniamo che questa legge vada nella direzione di criminalizzare il dissenso, sulla scorta di altri provvedimenti di stampo repressivo - la Turco-Napolitano, i decreti sicurezza di Minniti, le norme di Renzi contro chi occupa alloggi vuoti per necessità, i decreti sicurezza di Salvini e Piantedosi - tutti volti a limitare il diritto al dissenso", ha affermato Montagnoli. "Nel caso del ddl 1660 sotto attacco sono il diritto a scioperare e manifestare, con l'obiettivo di riportare all'ordine realtà ed esperienze di lotta e stroncare sul nascere i futuri, inevitabili conflitti sociali in un momento storico di grave crisi economica, politica e sociale - bassi redditi, occupazione precaria, sanità sempre meno disponibile, crisi abitativa - mentre il Governo si appresta a elaborare una Legge di Bilancio improntata all'austerità per l'obbligo di rientro dal debito imposto dal Patto di Stabilità UE e dal clima di guerra ogni giorno più violento", ha concluso.

L'obiettivo - è stato sottolineato - è quello di continuare la guerra interna contro i ceti popolari garantendosi un contesto sociale pacificato ed evitare che la maggioranza prenda atto della strada imboccata verso un'economia di guerra che attacca direttamente salari e diritti.



