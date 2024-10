L'omaggio di Vigevano a Eleonora Duse a 100 anni dalla morte

Vigevano rende omaggio a Eleonora Duse (nata nella città ducale nel 1858), in occasione del centenario della morte, avvenuta nel 1924 a Pittsburgh, con due eventi.

Lunedì 4 novembre alle 19 al Civico Teatro Cagnoni si terrà la cerimonia di intitolazione a Eleonora Duse del Ridotto del teatro. Nell'occasione saranno presentate due nuove pubblicazioni: "La Divina - Ricordi non convenzionali su Eleonora Duse" a firma di Alberto Cazzani, e "Il Premio Duse", volume che raccoglie i ritratti di tutte le vincitrici del Premio dalla sua istituzione nel 1986 a oggi.

Lunedì 11 novembre alle 19 andrà in scena sempre al Cagnoni la 37/a edizione del "Premio Duse", riconoscimento assegnato ogni anno da Fondazione Banca Popolare di Vigevano a un'attrice che si sia maggiormente distinta nel corso della stagione teatrale. La cerimonia sarà condotta da Laura Marinoni, attrice e madrina della serata. Il nome della premiata, selezionata dalla giuria del Premio, sarà reso noto nella giornata di giovedì 24 ottobre.

Le iniziative sono promosse da Fondazione Banca Popolare di Vigevano, in collaborazione con il Comune e il sostegno di Intesa Sanpaolo. "Il 'Premio Duse' torna a Vigevano, la città in cui è nato - spiega Alberto Cazzani, presidente della Fondazione Banca Popolare di Vigevano e, come il padre Giancarlo, collezionista di testimonianze intorno all'opera della 'Divina' - per rendere omaggio a Eleonora Duse a cento anni dalla sua scomparsa. Allo stesso tempo, è anche un omaggio della Fondazione alla città di Vigevano e alla sua comunità, che nell'artista geniale e nell'abile imprenditrice, dotata di inesauribile spirito di innovazione, può riconoscere una figura di grande ispirazione".



