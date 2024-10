In Lombardia le start up incontrano i potenziali investitori

Favorire la crescita delle start up attraverso i contatti con potenziali investitori. Regione Lombardia prosegue nella sua strategia a sostegno delle iniziative imprenditoriali innovative, promossa dall'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e lo fa attraverso due eventi, gli 'Startup Days', in programma il 23 e 29 ottobre a Milano.

Palazzo Lombardia ospiterà incontri tra start up emergenti, investitori e professionisti del settore, così da agevolare interazioni dirette e mirate e creare un terreno fertile per future collaborazioni. Nuove iniziative attivate in sinergia con MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), soggetto che vede la collaborazione tra diverse università lombarde e partner pubblici e privati.

L'obiettivo della Regione è quello di rafforzare ulteriormente "una sana cultura dell'autoimprenditorialità". Per quanto riguarda gli 'Startup Days', il 23 ottobre è in programma la finale di StartCup Lombardia 2024, la competizione organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi per favorire la nascita di nuove imprese innovative.

La seconda tappa degli 'Startup Days', il 29 ottobre, riguarda 'FutureMatch - Connect Today, Create Tomorrow', un nuovo format creato per favorire il contatto diretto tra start up e soggetti disposti a investire. L'evento prevede due sessioni: una dedicata al programma Berkeley SkyDeck Europe, l'acceleratore di start up con sede a Milano che offre alle imprese emergenti un accesso diretto all'ecosistema della Silicon Valley, l'altra dedicata alla 'Competition Chimica Verde' per valorizzare le start up che operano nel campo della chimica sostenibile.

"Con gli Startup Days diventa sempre più concreto l'impegno di MUSA a supporto delle startup innovative. Questi eventi mirano a creare un contesto favorevole all'innovazione, promuovendo progetti che hanno il potenziale di generare impatti significativi sia a livello locale che internazionale", ha commentato Giovanna Iannantuoni, presidente di MUSA.



