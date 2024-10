In arrivo a Milano un vademecum contro la violenza di genere

Calano i delitti e aumentano i reati "spia", ovvero molestie e stalking, un segno che le donne sono sempre più consapevoli dell'importanza di sporgere denuncia. E' quanto emerso dal convegno "Contrastare la violenza di genere: normative e strumenti" organizzato da Osservatorio Metropolitano di Milano insieme al governatore dei Lions - Milano Città Metropolitana Rossella Vitali, all'Istituto dei Ciechi.

"Studiando attentamente le leggi che sono state emesse al fine di un più ottimale contrasto alla violenza - ha spiegato Jole Milanesi, magistrata e responsabile Giustizia di Osservatorio Metropolitano - possiamo dire che il quadro normativo è compiuto e quindi spetta a noi mettere in atto una 'rivoluzione generosa' nel senso che in ogni ambito e in ogni campo, dalla famiglia, alla scuola alla società, vanno messi in atto momenti di cambiamento che aiutino l'evoluzione del pensiero della relazione uomo-donna. Abbiamo cercato di toccare tutti gli aspetti per un corretto contrasto alla violenza di genere in modo particolare la prevenzione, la protezione, il sostegno della vittima, il perseguimento dei responsabili di reato, con specifico riferimento ai reati spia e allo stalking, per arrivare al trattamento per un eventuale reinserimento sociale dei rei." Dal convegno è nato un vademecum, che spiegherà i campanelli d'allarme, i segnali da non sottovalutare, i reati spia e come comportarsi nei casi sospetti. "Questo manuale - ha annunciato Carla De Albertis dell'Osservatorio - sarà messo a disposizione della comunità attraverso la rete Lions e quella di MIama, il network delle associazioni che stiamo costruendo".



