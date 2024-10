Con TrustMeUp donati 5.500 euro alla Caritas di Arcore

Il Comune di Arcore ha realizzato il primo evento ad impatto sociale 'Arcore Magic Show - 1° Galà di Magia a sostegno della Caritas' e attraverso la piattaforma TrustMeUp sono stati donati 5.500 euro.

La piattaforma consente ad enti pubblici e istituzioni, organizzazioni Non Profit, persone fisiche, professionisti o aziende di promuovere gratuitamente campagne ed eventi ad impatto sociale a sostegno di organizzazioni non profit e rende le donazioni a costo zero grazie a un sistema di ricompense che offre fino al 200% in sconti per ogni donazione effettuata.

"Questo primo evento rappresenta la stretta sinergia tra territorio, imprese, amministrazione e soprattutto dimostra che questa unione può fare del bene. - ha spiegato il sindaco di Arcore Maurizio Bono -. Come primo Comune ad impatto sociale ci teniamo a portare avanti iniziative di questo genere e muoverci in termini di solidarietà per il tessuto sociale del territorio.

Un supporto concreto grazie alla piattaforma innovativa TrustMeUp, che semplifica l'organizzazione in tutte le sue fasi dalla sicurezza alla biglietteria oltre a garantire la trasparenza". Con TrustMeUp le amministrazioni comunali possono ridefinire il modo in cui gestire e finanziare le attività solidali.

"L'inizio del percorso con il Comune di Arcore dà il via di una serie di eventi che il Comune potrà organizzare con la nostra piattaforma, che non solo ha accelerato il processo di raccolta fondi, ma ha garantito trasparenza e coinvolgimento diretto della comunità, rafforzando la fiducia dei donatori" ha detto il Ceo di TrustMeUp Angelo Fasola.

L'evento, a cui hanno partecipato 550 persone, è stato realizzato in collaborazione con l'associazione 'Ti Dò Una Mano ONLUS' con i soldi del biglietto che sono stati donati in beneficienza. Le donazioni per la Caritas di Arcore sono sempre aperte attraverso la Piattaforma TrustMeUp.



