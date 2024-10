Vino francese 'falso' spacciato come pregiato, sei arresti

Sei mandati di arresto europeo e 16 perquisizioni per associazione a delinquere finalizzata all'introduzione e commercio nello Stato con segnali falsi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni) di Torino in un'inchiesta che riguarda la contraffazione e la commercializzazione di bottiglie di vino di altissimo pregio prodotte da note case vinicole francesi. Le perquisizioni riguardano Torino, Monza, Cuneo, Roma e Bologna.

Il vino era contraffatto ma era venduto a prezzo di mercato, fino anche a 15mila euro a bottiglia. I provvedimenti nascono da numerosi ordini di investigazione europei emessi dalla magistratura francese ed eseguiti dalle Procure di Torino e Milano. A capo dell'organizzazione un russo che aveva assoldato titolari di tipografie compiacenti per etichette e tappi contraffatti,



