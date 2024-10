Un colon gigante e consulti gratuiti all'Arco della Pace

Passeggiare lungo le anse dell'intestino, osservando da vicino com'è fatto e scovando tutto quello che vi si può nascondere, compresi diverticoli, polipi e il temuto tumore colorettale. È ciò che si potrà fare venerdì 25 (dalle 14 alle 18) e sabato 26 ottobre (dalle 10 alle 13) all'Arco della Pace, a Milano, dove un enorme tunnel gonfiabile e percorribile a piedi, allestito in modo da riprodurre un tratto di colon, darà la possibilità di visitare dall'interno l'organo che è ormai considerato il nostro secondo cervello. Guide d'eccezione di questi tour alla scoperta dell'intestino saranno i medici specialisti del Gruppo MultiMedica, che forniranno ai cittadini consulti gratuiti e informazioni sull'importanza della prevenzione e degli screening delle principali malattie digestive. L'iniziativa è organizzata con il supporto tecnico e logistico della Croce Rossa di Milano.

"Più del 40% della popolazione mondiale soffre di almeno un disturbo funzionale gastrointestinale", spiega Mario Bianchetti, direttore U.O. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva del Gruppo MultiMedica, tra gli esperti che saranno a disposizione dei visitatori. "Negli ultimi anni, è cresciuto molto l'interesse intorno alla salute dell'intestino ma i programmi di screening colorettale non decollano perché i pazienti ancora temono la colonscopia. Eppure, si tratta di una metodica estremamente utile che consente di diagnosticare e asportare immediatamente i cosiddetti polipi intestinali".

I consulti con gli specialisti MultiMedica sono gratuiti ma su appuntamento (fino a esaurimento posti), chiamando lo 02/24209341, dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 15.00. Nel corso delle due giornate, verranno, inoltre, distribuiti materiali informativi sulle principali patologie colonproctologiche, con consigli pratici per la prevenzione e il monitoraggio dei possibili campanelli di allarme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA