Sala, ci aspettiamo che il Salva-Milano sani il passato

Giovedì arriverà in commissione alla Camera la cosiddetta legge Salva-Milano per cercare di superare l'impasse dell' urbanistica dopo le inchieste della Procura.

"Ci aspettiamo qualcosa che aiuti per il passato - ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine del Forum della rigenerazione urbana -, ma come ho detto più volte la mia preoccupazione è che ci sono più di venti funzionari e dirigenti del Comune indagati, e io mi sento responsabile per loro".

Sala ha ribadito che a Milano c'è "una situazione di blocco" dopo le inchieste, "che tocca imprenditori e cittadini. Molti di loro aspettano una casa, inoltre i nostri introiti in oneri di urbanizzazione rispetto allo scorso anno sono in questa fase diminuiti del 70% da inizio anno - ha spiegato -. E quelli sono soldi per lavorare sul miglioramento della città, quindi da questa problematica bisogna uscire".

Se il Salva - Milano sanerà il passato per il futuro ci sarà il Pgt, su cui il Comune sta lavorando e che sarà pronto in circa 12 mesi.

"Ovviamente il Pgt non nasce da queste problematiche" giudiziarie "anzi era partito prima dei problemi con la Procura ma certamente sarà un modo per reindirizzare la nostra azione", ha detto Sala.

"Speriamo che" il Salva - Milano "arrivi per mettere in serenità le famiglie che hanno scritto anche al presidente della Repubblica di essere vittime della situazione - ha osservato l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - . È una norma che deve mettere in serenità persone e famiglie, quindi speriamo che arrivi il prima possibile".



