Le foto dai set di Paolo Sorrentino in mostra a Milano

Apre il 16 ottobre alla Other Size Gallery di Milano, in occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche del film Parthenope, la mostra "Il cinema di Paolo Sorrentino. Fotografie di Gianni Fiorito" a cura di Maria Savarese.

Sedici scatti del celebre fotografo di scena, allestite nello spazio di Via Maffei, sono state sapientemente scelte per raccontare le scene e i backstage di alcuni film del cineasta napoletano Premio Oscar: Il Divo (2007), This must be the place (2010), La grande bellezza (2012), The Young Pope (2018), Loro (2018), È stata la mano di Dio (2021), fino all'ultimo, Parthenope (2024).

"Il ruolo del fotografo di scena, per Fiorito, - dice la curatrice Maria Savarese - è quello di cogliere un preciso momento, essere concentrato, "stare sul pezzo", per tradurre un attimo, sia esso reale o scenico, nella finzione narrativa. Ed è per questo che nel suo lavoro è facile comprendere come cinema e fotografia si incontrino in un punto preciso, in un cuore esatto che batte puntualmente nella stessa area d'interesse, penetrando i dettagli nascosti e riportandoli all'attenzione, riuscendo a bloccare l'attimo, contemplandolo, ricostruendolo ed offrendo allo spettatore una più lenta ed attenta possibilità d'osservazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA