La prevenzione del tumore al seno sale sul Frecciarossa

La prevenzione del tumore al seno sale nel mese di ottobre sui treni Frecciarossa. con la campagna Frecciarosa 2024, che prevede consulti a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali con la presenza di volontari di Fondazione IncontraDonna e medici dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica che forniranno gratuitamente consulenze e distribuiranno materiale informativo.

Sono in tutto 18 le frecce coinvolte. Domani, mercoledì 16 ottobre saranno due Frecciarossa coinvolti nell'iniziativa: il treno FR 9516 in partenza da Roma Termini alle ore 8.10 con fermata a Milano Centrale 11.50 e il treno FR 9323 in partenza dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle 15.45 con arrivo a Roma Termini alle 19.35.

Inoltre, sulla piattaforma "Frecciarosa.it" sono prenotabili anche quest'anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale).



