A.Fontana, 'da Rfi pretendo il cronoprogramma degli interventi'

La rete ferroviaria lombarda "è stata costruita 50-60 anni fa per far transitare 100mila persone e adesso solo di trasporto pubblico locale ne trasportiamo quasi 800mila tutti i giorni. Quindi evidentemente è una rete che assolutamente deve essere aggiornata. Incontrerò ancora i rappresentanti di Rfi perché a questo punto pretendo di avere un cronoprogramma degli interventi, anche per poter avvisare degli eventuali disagi che si dovessero creare lungo la rete". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione a Sesto San Giovanni di Unione Zero, polo urbano per l'area metropolitana di Milano.

"Nel 2019 concordammo con Rfi una serie di interventi di un'entità pari a 14 miliardi di euro, che avrebbero dovuto essere realizzati in 7 anni, proprio perché anche loro si rendevano conto che la rete è assolutamente insufficiente, obsoleta e che ha bisogno di una serie di interventi" ha ricordato Fontana.



