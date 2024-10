A Milano 223 candidature per gli Ambrogini d'oro, anche un cane

Sono 223 le candidature presentate per ricevere il 7 dicembre gli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza assegnata dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città.

Tra queste, 104 sono di persone, di cui 19 alla memoria.

Complessivamente, gli uomini sono 79 e le donne 27. Una candidatura è di gruppo alla memoria, un'altra è per un animale, mentre le proposte di soggetti collettivi (associazioni, imprese) sono 117. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha presentato la candidatura per l'Ambrogino alla memoria per Roberta Guaineri, ex assessora allo Sport scomparsa da poco, si tratta di una candidatura istituzionale. Agli Ambrogini è candidato anche un cane, Belle, che presta servizio di pet therapy negli ospedali, e l'ha proposta Gianluca Comazzi di Forza Italia, insieme ad altre tra cui Andreas Brehme, ex calciatore dell'Inter alla Memoria. Alessandro De Chirico di Forza Italia propone Selvaggia Lucarelli, la presidente di Assimpredil Ance Regina De Albertis, la società calcistica Alcione Milano. La consigliera della Lega Silvia Sardone propone il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Maghnagi.

Il consigliere di Azione Daniele Nahum, candida Roberto Cenati, ex presidente di Anpi e la giornalista della Rai Stefania Battistini.

Riccardo Truppo di Fratelli d'Italia propone l'associazione Nazionale Vigili del Fuoco che compie 30 anni e i piccoli Martiri di Gorla, oltre che il cavaliere Giuseppe Masotina, imprenditore della carta in Italia. La capogruppo del Pd, Beatrice Uguccioni, non fa nomi ma sottolinea che le sue candidature riguardano persone che "con costanza compiono azioni positive per gli altri e per la città", quindi non personalità già famose.

A metà novembre sarà convocata la Commissione composta dall'Ufficio di Presidenza e dai capigruppo che deciderà a chi assegnare le benemerenze.



