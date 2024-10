Valditara, da novembre campagna a tappeto di orientamento

Partirà a novembre "una grande campagna a tappeto di orientamento": lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Milano. "Basta sbagliare scelte del percorso scolastico perché sono decisive" ha detto aprendo oggi, presso la sede di Confcommercio, il convegno dedicato ai 10 anni di Innovaprofessioni.Its Academy, che propone corsi di formazione di alto livello.

"Ho scritto ai presidenti delle imprese di categoria come Confcommercio - ha spiegato il ministro, rivolto alla platea di studenti e docenti dell'Academy - per sapere quali sono settori dove c'è più richiesta di specializzazioni e magari le retribuzioni più interessanti e possibilità di carriera, queste informazioni devono essere portate alle famiglie e ai giovani per far scelte consapevoli".

In questo momento, "Il mondo della scuola - ha spiegato il ministro - non è sempre in grado di offrire quelle competenze tecniche che il mondo dell'impresa richiede e c'è un'altra emergenza, quella dell'autoimprenditorialità giovanile, che è crollata drammaticamente, sono fattori che incidono sullo sviluppo del nostro Paese".

Da questa emergenza - come è stato spiegato nel convegno cui ha preso parte anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli - è nata la riforma del 4+2, "su cui noi puntiamo moltissimo perché vuole rispondere al 'mismatch' che, secondo le stime di Unioncamere, entro il 2027 farà sì che il 47% dei posti di lavoro non sarà coperto perché mancheranno le specializzazioni corrispondenti, l'altro giorno a Capri il presidente di Confindustria ha addirittura stimato 40 miliardi di Pil mancante".

"Per questo - ha sottolineato - dobbiamo credere in questa riforma, che mette i giovani in condizioni di arrivare con una preparazione adeguata alle richieste delle imprese sul mercato".





