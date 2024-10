Un giardino fiorisce al carcere minorile Beccaria

Un giardino è fiorito all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano, al centro delle cronache negli ultimi anni per inchieste su maltrattamenti, proteste ed evasioni.

La ristrutturazione è stata possibile grazie alla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS con il supporto di Covivio. A realizzarla, oltre a un giardiniere professionista, hanno contribuito anche alcuni dei giovani detenuti del Beccaria, che hanno seguito un corso tenuto da Orticola Lombardia, operatori e detenuti di Cascina Bollate con Enaip Lombardia.

L'iniziativa rientra nel progetto Palla al centro nato nel 2020 dalla collaborazione fra Fondazione Francesca Rava, Tribunale per i Minorenni di Milano, il Centro Giustizia Minorile della Lombardia, l'IPM Cesare Beccaria e l'USSM, cioè l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, di Milano.

Si tratta di "uno spazio verde che - ha spiegato Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS - ha un importante impatto ambientale e simbolico. È il dono che dedichiamo con tutto il cuore a questi giovani come simbolo di speranza e ripartenza, che condividiamo anche con le Istituzioni e con i donatori che ci hanno consentito di raggiungere questo grande traguardo".

"Come Fondazione Covivio - ha aggiunto Giovanna Ruda, Chief Corporate Officer Italy di Covivio - ci siamo impegnati nel creare un ponte tra la vita all'interno del carcere e quella all'esterno, fornendo ai giovani competenze lavorative da utilizzare nella loro futura vita professionale". Lo spazio adesso riqualificato potrà servire ai detenuti per incontrare le famiglie, stare insieme e partecipare a tante iniziative, eventi e concerti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA