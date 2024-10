Trenord, disagi per guasto a infrastruttura a Milano Certosa

La circolazione dei treni nel nodo di Milano e nell'Ovest della Lombardia è fortemente compromessa a causa di un guasto all'infrastruttura nella stazione di Milano Certosa, che si è verificato alle ore 6.40 e si è prolungato per oltre 3 ore. Lo rende noto Trenord la quale spiega che alle 9,40, dopo l'intervento dei tecnici di RFI, la circolazione è stata ripristinata, ma i rallentamenti si protrarranno almeno per l'intera mattinata. Compromesse anche uscite ed entrate dei convogli nel deposito di Milano Fiorenza.

"Il perdurare del guasto ha impedito a Trenord di garantire i collegamenti regionali da/per Domodossola, Varese/Porto Ceresio, Luino e le linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello. I ritardi sulle linee interessate sono progressivamente aumentati nel corso della prima mattinata, fino a raggiungere i 120 minuti; si registrano inoltre limitazioni di percorso e soppressioni", spiega l'azienda.

Trenord sta comunicando in tempo reale gli aggiornamenti di circolazione sull'App, sul sito trenord.it e a bordo treno.

All'alba si è verificato un investimento di persona a Rescaldina, che ha causato la sospensione della circolazione nella stazione, con impatto sul servizio delle linee Milano-Novara Nord e Malpensa Express. Dopo le ore 8, al termine degli accertamenti delle Autorità, la circolazione è ripresa e sta tornando progressivamente alla normalità.



