L'Università Bicocca punta sulla sostenibilità con Accorsi

Settemila metri quadri di ecosistema urbano per tutto il quartiere già realizzati e ventimila in progetto: sono alcune delle azioni messe in atto dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca presso il campus di Milano e di Monza per rendere l'Ateneo sempre più sostenibile e inclusivo. E' stato spiegato oggi alla presentazione del nuovo Report di sostenibilità 2024, in occasione della lezione zero sulla sostenibilità con Stefano Accorsi, a partire dal progetto Planetaria, discorsi con la terra, un progetto nato da un'idea dell'attore Filippo Gentili.

In termini di sostenibilità, il Piano Strategico di Ateneo ha varato un importante programma di investimenti attraendo finanziamenti ministeriali per oltre 90 milioni di euro per le infrastrutture, fondi straordinari del Pnrr ed in particolar modo dell'Ecosistema Musa, mentre 89 milioni di euro hanno premiato gli 8 Dipartimenti di Eccellenza per progetti di ricerca consentendo la creazione di 236 nuove posizioni per docenti e ricercatori.

Sulla sostenibilità l'ateneo ha avviato nuovi corsi di studio, master e ora anche un neo-corso di dottorato industriale di ricerca, mentre in tema di mobilità sostenibile nel prossimo triennio verranno realizzate cinque velostazioni.



