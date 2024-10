L'istallazione #Kids ricorda i piccoli martiri di Gorla

Oggi il presidente Sergio Mattarella ha commemorato a Milano la strage di Gorla. Tra le opere che tengono viva la memoria del bombardamento del 20 ottobre 1944, che causò la morte di 184 bambini, c'è anche l'istallazione dal titolo #Kids che illumina ogni notte la facciata di Casa della Memoria. L'opera ricorda non solo i piccoli martiri di Gorla, ma tutti i bambini vittime delle guerra.

Concepita dall'artista Diego Randazzo nel 2019 per la mostra '#KIDS. Ancora Piccoli Martiri', allestita in occasione del 75° anniversario della strage di Gorla e poi donata al museo, è una vetrofania retroilluminata collocata su una finestra della facciata, in preciso e significativo dialogo con il neon 'Don't Kill' di Fabrizio Dusi.



