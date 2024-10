Investimenti pubblicitari +5,7% ad agosto, bene i quotidiani

Ad agosto gli investimenti pubblicitari in Italia hanno registrato una crescita del 5,7%, portando la raccolta pubblicitaria dei primi otto mesi a +6,2%.

Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti over the top, l'andamento nei primi otto mesi del 2024 si attesta a +7,6%.

"Dopo mesi in negativo la stampa frena il calo trainata dall'andamento positivo dei quotidiani (+2%), mentre si evidenzia la contrazione della radio (-4%) per la prima volta in calo dall'inizio dell'anno. La televisione conferma l'ottimo stato di forma anche questo mese con una crescita a due cifre (+10,6%) - osserva Luca Bordin, country leader Italia di Nielsen commentando i dati Ad Intel. L' outlook positivo sul mercato pubblicitario viene supportato anche dal contesto macroeconomico che evidenzia una confortante tendenza deflattiva, al netto dello scenario geopolitico che rimane preoccupante".



