Gip, resta in carcere il killer di Manuel Mastrapasqua

Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Daniele Rezza, il 19enne che nella notte fra giovedì e venerdì ha ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wireless Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel Milanese. Il giovane resta quindi a San Vittore con le accuse di omicidio e rapina impropria aggravata. In particolare, nel provvedimento di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere il giudice Santoro ha riconosciuto come esigenze cautelari a carico di Rezza, accusato di omicidio volontario aggravato anche dai futili motivi e di rapina impropria aggravata, il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.



