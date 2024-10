Fontana e Arena vincono il rally Trofeo Villa d'Este Aci Como

La Hyundai i20 WRC di Corrado Fontana e Nicola Arena ha vinto il rally Trofeo Villa d'Este Aci Como, che si è disputato lungo i 375 chilometri tra Triangolo Lariano, Valle d'Intelvi e Val Cavargna, oltre che per la zona intorno a Como e a Erba. Una nota comunica che i vincitori sono stati premiati domenica all'arrivo in piazza Cavour, a Como, davanti a un folto pubblico e alla presenza di autorità militari, politiche, civili.

Al secondo posto si è classificata la Toyota Yaris di Luca Rossetti e Nicolò Gonella ed è salita al terzo gradino del podio la Skoda Fabia RS di Marco Silva e Gianni Pina che hanno conquistato il titolo tricolore Over55. Invece la Volkswagen Polo GTI di Alessandro Re e Marco Vozzo è stata esclusa dalla classifica a causa di irregolarità riscontrate sulla vettura.

Per i vincitori, Fontana e Arena, si tratta della decima affermazione assoluta nel rally del cuore. La competizione è valida per il Trofeo Italiano Rally, per la Coppa Rally di Zona 3 e per Lombardia Rally Cup 2024.



