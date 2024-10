Ferragni a Striscia, 'quest'anno panettone per tutti'

"Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest'anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!": Chiara Ferragni ha accolto con ironia il Tapiro d'oro di Striscia la notizia che le ha consegnato Valerio Staffelli, il numero 1.500 della storia del tg satirico di Antonio Ricci.

L'inviato di Striscia ha chiesto all'imprenditrice la sua opinione sulle dichiarazioni di Taylor Mega sulla presunta infedeltà di Fedez: "Non sono mai stata in una coppia aperta.

Cioè, se "coppia aperta" significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!".

Nel corso del servizio in onda stasera - annuncia Canale 5 - "irromperà un ospite a sorpresa - che la conosce molto bene - per contestare a Chiara Ferragni certi suoi giri d'affari".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA