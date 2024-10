Aci, incidenti stradali a livelli pre pandemia nel 2023 a Milano

Nel corso del 2023 nella Città Metropolitana di Milano si sono registrati 12.768 incidenti stradali (12.612 nel 2022) che hanno provocato 120 decessi e 16.177 feriti (rispettivamente 100 e 16.100 nell'anno precedente). Sempre nella Città Metropolitana di Milano, sono stati 1.636 gli incidenti che hanno coinvolto biciclette: 11 ciclisti sono deceduti e 1.531 sono rimasti feriti. I sinistri con il coinvolgimento del monopattino sono stati invece 753 con un morto e 732 feriti. E, ancora, sono 26 i pedoni che hanno perso la vita e 1.816 quelli rimasti feriti. Sono i dati elaborati da Automobile Club d'Italia e Istat. Automobile Club Milano, che ha competenza anche per le province di Monza-Brianza e Lodi.

Questi numeri, sottolinea il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, "evidenziano come, ancora una volta, la distrazione e l'uso del cellulare, seguite da velocità elevata e mancato rispetto della segnaletica, siano tra le cause maggiori di quelle che troppo spesso sfociamo i tragedie". "I dati Aci-Istat ci dicono che gli incidenti - prosegue La Russa - sono tornati ai livelli pre pandemici. A fronte di questi numeri occorre prendere atto che dobbiamo percorrere ancora molta strada in termini di prevenzione e innalzamento dei livelli di sicurezza".

A Milano città nel 2023 gli incidenti sono stati 7.812 con 47 morti e 9.709 feriti. Nella città di Monza, invece, gli incidenti sono stati 540 (3 morti e 661 feriti), mentre a Lodi si sono registrati 177 incidenti (1 morto e 217 feriti).



