Gallera: 'Sono soddisfatto, il tempo è galantuomo'

"Sono soddisfatto, il tempo è galantuomo": l'ex assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha commentato in questo modo con l'ANSA l'archiviazione delle accuse di rifiuto di atti d'ufficio per la gestione dell'emergenza Covid.

"È quasi un atto dovuto che mi aspettavo ma che serve a chiudere definitivamente. Soprattutto - ha sottolineato - si riconosce l'efficienza e la correttezza del nostro comportamento: in Lombardia si è scatenato l'inferno ma noi siamo riusciti ad affrontarlo nel modo migliore".



