Ragazzo ferito accidentalmente da un colpo di fucile

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in condizioni serie a Como dopo essere stato raggiunto nella notte da un colpo di fucile da caccia al torace.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era in compagnia di amici nei boschi tra Como e Cantù, e uno di loro aveva portato il fucile da caccia del padre, regolarmente detenuto.

Poi, in maniera ancora non del tutto chiarita, dal fucile è partito in maniera accidentale un colpo a pallini che ha raggiunto il giovane al torace.

Ricoverato a Como, è stato operato e le sue condizioni sono definite stabili. Sulla vicenda indagano i carabinieri.



