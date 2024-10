Oltre 25mila persone alla Deejay Ten

Sono stati oltre 25mila i partecipanti a Milano per la tappa finale della Deejay Ten 2024, la corsa itinerante non agonistica ideata da Linus, che dopo vent'anni è tornata a San Siro, sui primi percorsi dell'evento nel capoluogo lombardo.

L'edizione 2024 della Deejay Ten si conclude raggiungendo quindi un totale di 70.000 mila iscritti.

Partiti alle 9 da Via Achille, i corridori con indosso le maglie giallo fluo e rosa firmate Deejay Ten hanno percorso le vie del quartiere capitanati da Linus che, dopo aver dato il via alla corsa, ha guidato i partecipanti lungo i tragitti proposti da 10km (rivolto ai superiori di 16 anni) e da 5 km (accessibile a chiunque).

Presenti alla manifestazione podistica, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, anche alcune delle voci del mondo Deejay, come Nicola Savino, Matteo Curti, il Trio Medusa, Diego Passoni, La Vale, Vic, Gianluca Gazzoli, Umberto e Damiano, Federico Pecchia, Davide Damiani, Francesco Lancia, Chiara Galeazzi e Florencia Di Stefano-Abichain.



