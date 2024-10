La Russa (Aci): 'M4 è un passo avanti sul tema della mobilità'

"Il completamento e l'apertura di tutte le fermate della M4 sono un nuovo e determinante passo in avanti sul tema della mobilità nel capoluogo lombardo che, con buon senso e pragmatismo, deve garantire ai cittadini la totale libertà di scelta per soddisfare le esigenze più disparate nei loro spostamenti. Questa ulteriore alternativa, offerta non solo ai milanesi ma anche a pendolari e turisti, aggiunge un tassello funzionale al puzzle della mobilità sostenibile".

Lo afferma il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa, che è anche consigliere di amministrazione di M4.

"Mi auguro - conclude Geronimo La Russa - proprio per la duplice responsabilità istituzionale dei ruoli che ricopro, che Milano e più in generale l'intero Paese, sul tema della mobilità, puntino sempre più su una sostenibilità in grado di offrire valide soluzioni per l'integrazione tra l'uso dell'auto e quella del trasporto pubblico, senza penalizzare nessuno. La nuova M4 va proprio in questa direzione".



