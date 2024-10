Fontana, il presidente di Anci sia sindaco di un piccolo Comune

"Visto che si parla tanto di dare valore e di sostenere i piccoli Comuni, credo sarebbe opportuno prendere in considerazione, per la prima volta in Italia, l'idea di individuare un presidente di Anci che sia sindaco di un piccolo Comune": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'assemblea di Anci Lombardia alla Villa Reale di Monza, parlando dell'elezione del nuovo presidente nazionale dell'associazione dei Comuni.

"Ci sono tante realtà che meriterebbero di essere valorizzate e tanti sindaci che sono bravissimi. Per cui - ha aggiunto Fontana - perché non abbandonare questa idea che debbano essere solo le grandi città capaci di esprimere chi saprebbe condurre l'associazione? Credo che quello sarebbe un segnale di grande cambiamento".

Il governatore ha anche risposto a chi gli chiedeva delle parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha auspicato un sindaco del Nord alla guida dell'Anci: "Benvenuto al Nord…" ha replicato Fontana, sottolineando che in Lombardia, con il presidente dell'Anci regionale Mauro Guerra, "abbiamo lavorato benissimo e continueremo a farlo anche nei prossimi anni".





