Controlli della Polizia a Milano, trovati coltelli e droga

Ieri sera, sabato 12 ottobre, a Milano la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nelle zone dei Navigli, Moscova, Piazza del Duomo, Isola, e Fulvio Testi.

Il servizio disposto dal questore Bruno Megale è stato svolto dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, della Squadra Mobile, dei Commissariati Centro, Garibaldi Venezia, Porta Ticinese e Greco Turro.

Sono stati 67 gli stranieri controllati di cui 51 con precedenti; nove di questi sono stati accompagnati per l'identificazione. Alcuni sono stati trovati in possesso di spray al peperoncino di libera vendita, sette gli indagati di cui tre per porto di armi od oggetti atti ad offendere perché trovati in possesso di coltelli, e quattro per irregolarità sul territorio nazionale. Inoltre.

È stato arrestato un cittadino ucraino di 27 anni e una cittadina albanese di 47 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e un cittadino tunisino di 19 anni per furto aggravato in concorso con altri rimasti ignoti.





