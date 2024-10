A causa delle piogge delle ultime ore, si è allagato un tratto della statale 36 Del Lago di Como e dello Spluga all'interno della Galleria San Martino.

Per questo una corsia è chiusa al traffico all'altezza di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco dal chilometro 50 al chilometro 55.

Sul posto, fanno sapere da Anas, sono al lavoro le squadre della società per garantire la riapertura il prima possibile..





